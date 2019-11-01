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В Минске прошли международные учения по ликвидации ЧС

Международные учения завершились в Университете гражданской защиты МЧС. На протяжении двух дней специалисты аварийно-спасательных служб и эксперты из Беларуси, Литвы, Молдовы, Польши, Украины и Чехии обменивались опытом по реагированию на аварии, связанные с выбросом химически опасных веществ.

В первый день командно-штабных учений участники отработали ликвидацию последствий трансграничной ЧС, связанной с выбросом химикатов, а также механизм реагирования, передачи и обмена информацией на национальном уровне.

А накануне тренировки состоялись на базе филиала Университета гражданской защиты в Борисовском районе. Там прошли показательные тактико-специальные учения.

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