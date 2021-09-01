В Минске прошли праздничные линейки

Минск в цветах. Именно такую незабываемую атмосферу создают праздничные линейки. Сегодня к порогу своих учебных заведений за новыми знаниями отправились тысячи учеников. Кто-то заканчивает школу и готовится к поступлению в ВУЗ, а кто-то садится за парту впервые. Все они сегодня сделают записи в своих дневниках и тетрадях. Илья Цветков собрал яркие кадры праздника знаний. (видео)