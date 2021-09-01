ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске прошли праздничные линейки

Минск в цветах. Именно такую незабываемую атмосферу создают праздничные линейки. Сегодня к порогу своих учебных заведений за новыми знаниями отправились тысячи учеников. Кто-то заканчивает школу и готовится к поступлению в ВУЗ, а кто-то садится за парту впервые. Все они сегодня сделают записи в своих дневниках и тетрадях. Илья Цветков собрал яркие кадры праздника знаний. (видео)

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все