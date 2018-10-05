ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске прошли праздничные мероприятия по случаю 100-летия уголовного розыска

90% всех тяжких преступлений раскрывается сотрудниками милиции. Такие цифры прозвучали сегодня на мероприятии, посвященном 100-летию уголовного розыска. Как отметил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, служба в этом подразделении является элитной. За вековую историю она превратилась в серьезный инструмент в государстве по раскрытию и предотвращению преступлений. Подразделение обладает опытом и всем необходимым техническим оснащением, чтобы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы криминального мира.

Сегодня на площади Государственного флага прошла церемония вручения флага подразделений уголовного розыска - органов внутренних дел Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все