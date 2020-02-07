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В Минске прошли учения по оказанию медпомощи пациентам с коронавирусом

В 6-й больнице Минска прошли учения по оказанию медпомощи пациентам с коронавирусом

По легенде, девушка обратилась в 6-ю клинику самостоятельно. Недавно она вернулась из Китая с симптомами респираторной вирусной инфекции. Медики в защитных костюмах осмотрели её и отправили в инфекционную больницу в специальном боксе.

Дмитрий Чередниченко, первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Коронавирусная инфекция пока не отнесена к особо опасным. В данной ситуации мы действуем в соответствии с рекомендацией ВОЗ. Это касается и средств индивидуальной защиты. Они не такие, как при особо опасной инфекции, а в остальном действия и слаженность персонала должны быть такими же оперативными, как при любой серьезной особо опасной инфекции".

Такие учения проходят в больницах и поликлиниках по всей стране

Медики отрабатывают систему помощи и потенциальным носителям вируса в аэропорту и на границе.

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