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В Минске прошло выездное заседание Республиканского совета по проблемам инвалидов

Как проходит реабилитация после травм позвоночника, и какие условия создаются в стране для людей с ограниченными возможностями? Эти вопросы накануне обсуждали в Минске на заседании Республиканского совета по проблемам инвалидов. Встреча объединила представителей практически всех ведомств и министерств. Главная задача - систематизировать лечение пациентов и улучшить условия их лечения. Какую реабилитацию уже могут предложить белорусские специалисты, участники встречи выясняли в центре неврологии и нейрохирургии. В РНПЦ ежегодно восстановление после травм позвоночника проходят около полусотни человек.

На встрече участники совещания также обсудили вопросы улучшения работы врачей. Ожидается, что к 2025 году зарплаты медиков вырастут вдвое, будет продолжена работа по обеспечению жильем, а больницы и медцентры переоснастят оборудованием.

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