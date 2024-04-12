В Минске прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ

Речь шла, конечно же, не о конкретном документе как об основе для возможных договоренностей. Потому что проект соглашения, который был готов и парафирован в Стамбуле, отражал совершенно другие реалии. Речь шла, как я понимаю, о принципах, на которых нужно вести диалог. К сожалению, принцип, когда стороны напрямую, без вмешательства извне ищут какие-то взаимоприемлемые решения, был подорван в Стамбуле, когда после парафирования документа, отражавшего реалии на тот момент, вмешался Запад, в том числе в лице Бориса Джонсона, тогдашнего премьер-министра Великобритании, и запретил Зеленскому подписывать окончательно эту договоренность, заявив, что нужно продолжать войну. Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному.

Сергей Лавров,министр иностранных дел России