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В Минске прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ
Отношения и между людьми, и между странами - это всегда как дорога с двусторонним движением. Пока в Москве лидеры Беларуси и России сверяют часы в стратегии и тактике совместного взаимодействия, Минск становится эффективной площадкой для переговоров глав внешнеполитических ведомств. В белорусской столице прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
С места событий Яна Менделева.
Фокус на созидание и развитие. Обмен мнениями по актуальным вопросам и эффективная площадка для переговоров. В Минске прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Официальные лица затронули широкий круг международных и региональных тем с акцентом на сотрудничестве в сфере безопасности.
Министр иностранных дел нашей страны подчеркнул, что экономика и безопасность должны стать приоритетными темами для СНГ.
Наша организация состоит из независимых государств. Это незыблемо и никто никогда не подвергал этому сомнению, но одновременно наша организация - это содружество. Именно это позволяло нам всегда находить компромиссы и выстраивать общую объединительную повестку дня по целому ряду вопросов развития нашего Содружества во благо наших стран и народов. Повестка созидательная, повестка, которая связана с экономическим развитием, с совершением целого ряда социально-гуманитарных проблем и, конечно, проблем безопасности, о которых мы сегодня тоже очень подробно говорили.
Сегодня время и события спрессованы как никогда ранее. А общая ситуация в мире в полной мере ощущается Беларусью и в региональном контексте, причем с явным ростом напряженности. Без внимания не оставили вопросы совместной борьбы с терроризмом, от которого страдают невинные люди. Руководители внешнеполитических ведомств стран СНГ почтили минутой молчания память жертв теракта в "Крокус Сити Холле".
Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопросы о возобновлении переговоров с Киевом в контексте того, что накануне на встрече президентов Беларуси и России упоминалось стамбульское соглашение.
Отмечу, что первые три раунда тех переговоров, которые привели хоть к какому-то результату, проходили на нашей территории. Учитывая, что Украина изначально была готова, возможно ли на нынешнем этапе возродить переговорный процесс и что конкретно подразумевали под собой стамбульские договоренности?
Речь шла, конечно же, не о конкретном документе как об основе для возможных договоренностей. Потому что проект соглашения, который был готов и парафирован в Стамбуле, отражал совершенно другие реалии. Речь шла, как я понимаю, о принципах, на которых нужно вести диалог. К сожалению, принцип, когда стороны напрямую, без вмешательства извне ищут какие-то взаимоприемлемые решения, был подорван в Стамбуле, когда после парафирования документа, отражавшего реалии на тот момент, вмешался Запад, в том числе в лице Бориса Джонсона, тогдашнего премьер-министра Великобритании, и запретил Зеленскому подписывать окончательно эту договоренность, заявив, что нужно продолжать войну. Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному.
На заседании СМИД СНГ, помимо прочего, было принято заявление министров иностранных дел государств - участников Содружества Независимых Государств об обеспечении безопасных условий профессиональной деятельности журналистов и недопущении ущемления их прав.
Мы сегодня в ходе обсуждения этой темы как раз обращали внимание, как нарушают свободу деятельности средств массовой информации на Западе. Те ограничения, которые вводятся для многих информационных агентств и компаний Российской Федерации, Республики Беларусь, они, конечно, не вписываются в нормы демократического поведения, на которых регулярно настаивает Запад, и в то же время он не соблюдает и нарушает эти нормы. Поэтому мы полагаем, что это заявление поможет нашим журналистам в осуществлении их деятельности.
Конструктивная и продуктивная встреча как очередное доказательство того, что СНГ состоит из независимых государств.
Генеральный секретарь организации по итогам заседания твердо заявил: "Надо противостоять любым попыткам вбить клин между народами стран СНГ". Внешние вызовы и угрозы служат очередным поводом для укрепления взаимодействия и взаимной поддержки стран, объединенных многовековой историей.
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