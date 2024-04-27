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В Минске простились с белорусским хоккеистом Константином Кольцовым
Печальный день для всего белорусского спорта. В столице попрощались с хоккеистом Константином Кольцовым. Символично церемония состоялась в парке Горького на крытом катке минской "Юности". В школе именно этого клуба нападающий и начал когда-то заниматься хоккеем. А после у Кольцова была яркая профессиональная карьера.
В разные годы форвард выступал за столичное "Динамо", череповецкую "Северсталь", новокузнецкий "Металлург", казанский "Ак-Барс", московский "Спартак" и уфимский "Салават Юлаев". Кроме того, Константин провел три сезона в НХЛ за "Питтсбург Пингвинз". Игрок оставил большой след в истории сборной Беларуси. Он участвовал на двух Олимпиадах и в десяти чемпионатах мира, с капитанской нашивкой выводя нацкоманду на лед. А в последние годы спортсмен трудился тренером и очень любил работать с молодежью. Именно при нем загорелись наши молодые звездочки - Суворов, Кузьмин, Денисов, Мартынов и Колосов.
Многие из этих ребят (в нынешнем созыве сборной страны) пришли проститься с наставником. Поток близких и родных, друзей, болельщиков, хоккеистов, тренеров, функционеров, представителей других видов спорта, журналистов сегодня не иссякал. Из России прибыла делегация "Салавата Юлаева" вместе с главным тренером Виктором Козловым. Напомним, в составе "уфимцев" Кольцов первым из белорусов завоевал Кубок Гагарина. И именно этот клуб стал последним местом работы Константина.
Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Прощаемся с нашим хоккеистом, другом. На самом деле он был хорошим человеком, большим примером для многих хоккеистов. Искренне любил хоккей и прожил яркую хоккейную жизнь. Был хорошим тренером. Мы все скорбим.
Константин Кольцов скончался 18 марта в Майами на 42-м году жизни. Хоккеист будет похоронен на родине, в деревне Чуденичи Логойского района.
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