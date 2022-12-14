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В Минске простились с Николаем Щекиным

В Минске сегодня попрощались с Николаем Щекиным. Преподаватель Академии управления, ученый, политолог и эксперт, который всегда открыто выражал свою позицию в интернете, на телевидении, в печатных СМИ. Патриот Беларуси с сильной гражданской позицией ушел молодым. Николаю Щекину было всего 49. На прощании было море людей и море цветов. Венок от Президента с соболезнованиями передали родным. Катерина Круталевич продолжит.


О смерти Николая Щекина стало известно в ночь с воскресенья на понедельник. Новость тут же разлетелась по новостным ресурсам. Как эксперт он работал практически со всеми крупными медиа, разделяя эти задачи с работой в Академии наук. Историк по образованию, за свою профессиональную деятельность он накопил не только много признания и регалий - много друзей и уважения от людей, которые знали его близко и от людей, с которыми работал. Патриотом его считали и те, и другие. На церемонии прощания и венок от главы государства.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

По поручению главы государства близким Николая Сергеевича я передала соболезнования и слова поддержки. Благодарность за смелую открытую позицию, которая была у него в непростые времена, когда каждый голос был слышен и важен. Он много выступал, взаимодействовал со СМИ. Это всегда было глубоко и емко. Это ценил Президент. Много было сказано слов, что он и ученый блестящий, настоящий патриот, белорус. И то количество людей, которые пришли с ним проститься, говорит о том, что белорусы его знают и любят. Больно и горько, что от нас уходят такие люди.
Среди тех, кто пришел проститься, (а людей было много) друзья, коллеги, студенты и, конечно, близкие. Анна и Владимир - люди, которые успели стать за многие годы общения родными - сегодня принимают соболезнования и объясняют причину раннего ухода. До своего 50-летия Николай Щекин не дожил 6 дней.

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Он ждал свой юбилей первый раз с момента, как ушла его мама. Сильный выдающийся человек, который любил все красивое вокруг. И у него оторвался тромб.


Коренной минчанин, Николай Щекин отучился в БГУ и сразу пришел в Академию управления при Президенте аспирантом. Защитив кандидатскую, читал лекции по логике и философии.С 2016 г. вИнституте социологии НАН Беларуси был заведующимотделом социологии государственного управления, с 2017 г. -руководителемЦентра политической и экономической социологии.Коллеги отзываются о нем и как о блестящем профессионале, и как о человеке, чья нравственная планка была очень высокой.


Тамара Матюшкова, завотделом Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:
Он был удивительный сын, так относился к своей маме - любая позавидует. Для нее Коля - это было все. Он очень хотел быть доктором наук, он им станет, потому что это возможно - присуждение ученой степени посмертно.
Последний материал эксперта "Единая позиция Беларуси и России, как фундаментальное условие безопасности стран" во многом отражает политические позиции. Николай Щекин разделял государственный интерес, более того, небезосновательно, как ученый, считал, что именно Беларусь может стать в Европе последним оплотом фундаментальных человеческих ценностей. Говорил об этом много и открыто в эфирах всех белорусских телеканалов.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании
Николай Сергеевич был большим патриотом, грамотным, начитанным, эрудированным, умным человеком. Многие прогнозы этого политолога сбылись. Он говорил не раз, что мир катится не туда, так и есть. Бал добрым, отзывчивым, всегда на связи. Нам, конечно, очень жаль, будет его не хватать.
Марат Марков, председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал":
Я его знал, в следующем году было бы уже 20-летие. Самое страшное, когда мы пережили все вместе такие потрясения два года назад, когда уже в общем-то можно жить и жить. У него было много планов, насколько я знаю. Жаль, что этим планам не суждено сбыться. Вообще хотелось бы встречаться по совсем другим поводам.
Не отказывал в комментариях - все это знали и был во многих командировках с журналистами. А еще знали, что мнение Щекина никогда не будет просто академическим.

Григорий Азаренок, журналист ЗАО "СТВ":
Он объездил всю страну, в любую воинскую часть, много ездил и общался с народом. Он как философ и человек творческий считал для себя важным сверять свои знания, свои мысли именно с тем, что происходит в народе. Поэтому для всего нашего народа это большая утрата.


Свою последнюю докторскую диссертацию Николай Щекин защитил блестяще. Государство и церковь, их отношения - стали темой его главного исследования. Он верил в то, что есть между людьми что-то большее, чем интересы каждого. И это касается всех .Николая Щекина похоронили сегодня на Чижовском кладбище.

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