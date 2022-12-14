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В Минске простились с Николаем Щекиным
В Минске сегодня попрощались с Николаем Щекиным. Преподаватель Академии управления, ученый, политолог и эксперт, который всегда открыто выражал свою позицию в интернете, на телевидении, в печатных СМИ. Патриот Беларуси с сильной гражданской позицией ушел молодым. Николаю Щекину было всего 49. На прощании было море людей и море цветов. Венок от Президента с соболезнованиями передали родным. Катерина Круталевич продолжит.
О смерти Николая Щекина стало известно в ночь с воскресенья на понедельник. Новость тут же разлетелась по новостным ресурсам. Как эксперт он работал практически со всеми крупными медиа, разделяя эти задачи с работой в Академии наук. Историк по образованию, за свою профессиональную деятельность он накопил не только много признания и регалий - много друзей и уважения от людей, которые знали его близко и от людей, с которыми работал. Патриотом его считали и те, и другие. На церемонии прощания и венок от главы государства.
По поручению главы государства близким Николая Сергеевича я передала соболезнования и слова поддержки. Благодарность за смелую открытую позицию, которая была у него в непростые времена, когда каждый голос был слышен и важен. Он много выступал, взаимодействовал со СМИ. Это всегда было глубоко и емко. Это ценил Президент. Много было сказано слов, что он и ученый блестящий, настоящий патриот, белорус. И то количество людей, которые пришли с ним проститься, говорит о том, что белорусы его знают и любят. Больно и горько, что от нас уходят такие люди.
Среди тех, кто пришел проститься, (а людей было много) друзья, коллеги, студенты и, конечно, близкие. Анна и Владимир - люди, которые успели стать за многие годы общения родными - сегодня принимают соболезнования и объясняют причину раннего ухода. До своего 50-летия Николай Щекин не дожил 6 дней.
Он ждал свой юбилей первый раз с момента, как ушла его мама. Сильный выдающийся человек, который любил все красивое вокруг. И у него оторвался тромб.
Коренной минчанин, Николай Щекин отучился в БГУ и сразу пришел в Академию управления при Президенте аспирантом. Защитив кандидатскую, читал лекции по логике и философии.С 2016 г. вИнституте социологии НАН Беларуси был заведующимотделом социологии государственного управления, с 2017 г. -руководителемЦентра политической и экономической социологии.Коллеги отзываются о нем и как о блестящем профессионале, и как о человеке, чья нравственная планка была очень высокой.
Тамара Матюшкова, завотделом Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:
Он был удивительный сын, так относился к своей маме - любая позавидует. Для нее Коля - это было все. Он очень хотел быть доктором наук, он им станет, потому что это возможно - присуждение ученой степени посмертно.
Последний материал эксперта "Единая позиция Беларуси и России, как фундаментальное условие безопасности стран" во многом отражает политические позиции. Николай Щекин разделял государственный интерес, более того, небезосновательно, как ученый, считал, что именно Беларусь может стать в Европе последним оплотом фундаментальных человеческих ценностей. Говорил об этом много и открыто в эфирах всех белорусских телеканалов.
Николай Сергеевич был большим патриотом, грамотным, начитанным, эрудированным, умным человеком. Многие прогнозы этого политолога сбылись. Он говорил не раз, что мир катится не туда, так и есть. Бал добрым, отзывчивым, всегда на связи. Нам, конечно, очень жаль, будет его не хватать.
Марат Марков, председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал":
Я его знал, в следующем году было бы уже 20-летие. Самое страшное, когда мы пережили все вместе такие потрясения два года назад, когда уже в общем-то можно жить и жить. У него было много планов, насколько я знаю. Жаль, что этим планам не суждено сбыться. Вообще хотелось бы встречаться по совсем другим поводам.
Не отказывал в комментариях - все это знали и был во многих командировках с журналистами. А еще знали, что мнение Щекина никогда не будет просто академическим.
Григорий Азаренок, журналист ЗАО "СТВ":
Он объездил всю страну, в любую воинскую часть, много ездил и общался с народом. Он как философ и человек творческий считал для себя важным сверять свои знания, свои мысли именно с тем, что происходит в народе. Поэтому для всего нашего народа это большая утрата.
Свою последнюю докторскую диссертацию Николай Щекин защитил блестяще. Государство и церковь, их отношения - стали темой его главного исследования. Он верил в то, что есть между людьми что-то большее, чем интересы каждого. И это касается всех .Николая Щекина похоронили сегодня на Чижовском кладбище.
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