В Минске простились с Николаем Щекиным

По поручению главы государства близким Николая Сергеевича я передала соболезнования и слова поддержки. Благодарность за смелую открытую позицию, которая была у него в непростые времена, когда каждый голос был слышен и важен. Он много выступал, взаимодействовал со СМИ. Это всегда было глубоко и емко. Это ценил Президент. Много было сказано слов, что он и ученый блестящий, настоящий патриот, белорус. И то количество людей, которые пришли с ним проститься, говорит о том, что белорусы его знают и любят. Больно и горько, что от нас уходят такие люди.

Среди тех, кто пришел проститься, (а людей было много) друзья, коллеги, студенты и, конечно, близкие. Анна и Владимир - люди, которые успели стать за многие годы общения родными - сегодня принимают соболезнования и объясняют причину раннего ухода. До своего 50-летия Николай Щекин не дожил 6 дней.