Накануне в Минске провели операцию по коррекции порока сердца у новорожденного. Впервые пациентом стал малыш весом чуть более килограмма. Учитывая крошечные размеры ребенка, специалисты выбрали малоинвазивный метод лечения, т.е. без использования скальпеля. Сегодня малышу исполнилось 8 дней, за его состояние медики не беспокоятся.

О ювелирной работе и бесценных результатах белорусских кардиохирургов - репортаж Светланы Черновой. Это их первые встречи. Молодая мама Анастасия еле сдерживает слезы, но слезы радости. Крошечное сердечко Богдана, который пришел в этот мир всего 8 дней назад, теперь будет стучать на радость родителям. Малыш настолько спешил познакомиться с родителями, что появился на свет на десять недель ранее срока и, к сожалению, с тяжелым пороком сердца - сужением легочной артерии. Ждать было нельзя. За жизнь крошечного пациента весом чуть более одного килограмма стали бороться медики Республиканского центра детской хирургии.





Поэтому выбор сделан в пользу малоинвазивного метода коррекции порока сердца. Проще говоря, без использования скальпеля. Специальный инструмент - микропроводник - при этом вводится в легочную артерию через сосуды шеи, не оставляя при этом никаких шрамов. Длительность такой процедуры примерно полтора часа. 90 минут, без преувеличения, ювелирной работы по исцелению крошечного сердечка.





За жизнь Богдана боролись более десяти медиков детского хирургического центра

А точнее, команде специалистов. За жизнь Богдана боролись более десяти медиков детского хирургического центра. И ни у кого из них состояние маленького пациента беспокойства уже не вызывает. Ежегодно здесь, в стенах детского хирургического центра, оперируют около тысячи маленьких пациентов с пороком сердца. Более половины - малоинвазивным методом, т.е. без применения скальпеля. Если говорить в общем о спасении жизней, то каждый год благодаря профессионализму белорусских специалистов около 5 тысяч крошечных сердец получают счастливый билет в здоровое будущее.

