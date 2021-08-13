В Минске проверяют готовность учреждений образования к учебному году

Обновленная мебель, учебники и укомплектованный штат. В столице проверяют готовность учреждений образования к учебному году. Под пристальным вниманием комиссий как внешний вид зданий, так и внутреннее оснащение. В школах меняют коммуникации, окна, крыши. Обновляют мебель, спортивные залы, кабинеты. Проверяют и состояние пищеблоков. Кроме бытовой готовности, в этом году акцент на безопасность детей. Во всех минских школах к началу учебного года проверят турникеты. Они будут пропускать в здание по электронным картам, отпечаткам пальцев или считывать личность.