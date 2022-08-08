В Минске проводят экскурсии на байдарках

Новый взгляд на Минск с водной глади. Сплав на байдарках по самым живописным местам столицы - туристический тренд сезона. Водные туры организуют по нескольким маршрутам. Кроме путешествия к Лошицкому парку, можно посмотреть и на центр. Место встречи - одна из пристаней на проспекте Победителей. Аквапутешественнику можно узнать о средней глубине реки, количестве притоков и о том, что раньше Свислочь была судоходной. Чтобы присоединиться к экскурсии, достаточно зарегистрироваться в соцсетях. Сам транспорт и вся необходимая экипировка ждут туристов на пирсе.