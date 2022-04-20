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Ярмарка вакансий в Минске

80 предприятий и организаций Минска 20 апреля проводят ярмарку вакансий. Предлагают рабочие места с возможностью переобучения по самым востребованным специальностям. Здесь можно напрямую от нанимателей получить максимум информации о трудоустройстве. Есть также вакансии для молодежи и людей с инвалидностью.

У нас работает секция "Занятость без границ". 6 нанимателей проконсультируют о возможностях, которые они предлагают таким гражданам. Безусловно, им сложнее ориентироваться на рынке труда, многие утратили навыки. Здесь предлагается помощь специалистов, это и трудовая адаптация
Татьяна Кудевич, зампредседателя Комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома
Также для ребят, которые желают трудоустроиться, но как-то стесняются подойти, у нас функционирует чат-бот в Telegram "Выбираем студотряд". И в нем можно оставить анкету на трудоустройство
Анастасия Тропашко, второй секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ

Всего в столичной службе занятости почти 23 тысячи вакансий. Мини-ярмарки вакансий в онлайн-формате проходят каждую неделю.

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