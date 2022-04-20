Ярмарка вакансий в Минске

Также для ребят, которые желают трудоустроиться, но как-то стесняются подойти, у нас функционирует чат-бот в Telegram "Выбираем студотряд". И в нем можно оставить анкету на трудоустройство

Анастасия Тропашко, второй секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ