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В Минске пройдет благотворительная выставка бездомных животных

В Минске пройдет благотворительная выставка бездомных животных

Каждый желающий сможет забрать питомца к себе домой. Ждать своего хозяина на площадке будут 60 кошек и собак. Гости смогут бесплатно получить консультацию ветеринара, кинолога и других специалистов. Выставка пройдет 18 января во Дворце детей и молодежи.

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