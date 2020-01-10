В Минске пройдет благотворительная выставка бездомных животных

Каждый желающий сможет забрать питомца к себе домой. Ждать своего хозяина на площадке будут 60 кошек и собак. Гости смогут бесплатно получить консультацию ветеринара, кинолога и других специалистов. Выставка пройдет 18 января во Дворце детей и молодежи.



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