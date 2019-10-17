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В Минске пройдет Ночь фитнеса

В более чем 50 спортивных заведениях столицы сегодня пройдет Ночь фитнеса и спорта. Причем попасть на тренировку можно абсолютно бесплатно, начиная с 18:00 и до закрытия. Но необходима предварительная запись. А вот занятия - на любой вкус: фитнес, плавание, скалолазание, бег, йога, танцы и многие другие. Ночь фитнеса и спорта проходит в Минске второй год подряд и помогает любителям ЗОЖа поближе познакомиться с разнообразными направлениями.

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