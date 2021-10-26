В Минске пройдет церемония открытия монумента в память композитора О. Молчана

Музыкальная скамья с песнями композитора. Сегодня на Раковской улице в Минске пройдет церемония открытия монумента в память Олега Молчана. Для белорусской столицы это уже вторая музыкальная скамья, первая в честь композитора Михаила Клеофаса Агинского установлена в Верхнем городе. На доме, в котором вырос Олег Молчан, до этого уже была установлена мемориальная доска. Благодаря его творчеству меломаны услышали знаменитые песняровские хиты, духовный гимн "Малітва", созданный специально под Мулявина, хоровые произведения на слова белорусских классиков. Обладателя медали Франциска Скорины и лауреата музыкальных премий не стало два года назад. Ко дню памяти композитора 30 октября в эфире телеканала "Беларусь 1" будет показан тематический выпуск программы "Існасць".