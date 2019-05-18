В Минске пройдет велопарад "Вива, Ровар"

Cпортсмены-любители сегодня проедут по Минску. После международных соревнований по велоспорту в столице пройдет велопарад "Вива, Ровар". Организаторы ожидают около 20 тысяч участников. Колонна велосипедистов по традиции стартует от стелы "Минск - город герой" в 3 часа дня. По проспекту Победителей парад проедет до "Минск-Арены" и обратно. На финише в парке Победы любителей активного отдыха ждет масса конкурсов. Особое внимание костюмам, за которые можно получить новый велосипед.





Стать участником велокарнавала могут не только велосипедисты

В колонне разрешат прокатиться на роликах, самокатах и сигвеях. Главное - быть внимательным на дороге. За порядком будут следить сотрудники ГАИ и волонтеры. А водителям нужно подумать о другом маршруте - в центре столицы ограничат движение.







В 14:00 перекроют проспект Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей