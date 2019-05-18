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В Минске пройдет велопарад "Вива, Ровар"
Cпортсмены-любители сегодня проедут по Минску. После международных соревнований по велоспорту в столице пройдет велопарад "Вива, Ровар". Организаторы ожидают около 20 тысяч участников. Колонна велосипедистов по традиции стартует от стелы "Минск - город герой" в 3 часа дня. По проспекту Победителей парад проедет до "Минск-Арены" и обратно. На финише в парке Победы любителей активного отдыха ждет масса конкурсов. Особое внимание костюмам, за которые можно получить новый велосипед.
Стать участником велокарнавала могут не только велосипедисты
В колонне разрешат прокатиться на роликах, самокатах и сигвеях. Главное - быть внимательным на дороге. За порядком будут следить сотрудники ГАИ и волонтеры. А водителям нужно подумать о другом маршруте - в центре столицы ограничат движение.
В 14:00 перекроют проспект Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей
В 14:50 движение ограничат на проспекте Победителей в обе стороны от стелы "Минск - город-герой" до "Минск-Арены" и часть проспекта Машерова, примыкающую к парку Победы. Будет изменен и маршрут городского транспорта. Движение поэтапно будет возобновляться после 16:00.
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