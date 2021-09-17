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В Минске пройдет велопробег, посвященный Дню народного единства

Спортивный праздник. В Минске пройдет велопробег, посвященный Дню народного единства. Участники будут стартовать из двух точек - от Национальной библиотеки и с автостоянки аквапарка "Лебяжий". Финиш - у стелы "Минск - город-герой". У обелиска пройдет праздничный митинг.

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