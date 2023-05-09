В Минске пройдут главные праздничные мероприятия

Главные праздничные мероприятия пройдут в столице. В полдень стартует концертная программа "На всех одна Великая Победа" на площадке у Дворца спорта. До 11 вечера там можно будет услышать песни военных лет, посетить фудкорты и большую ярмарку.

В 19:00 в рамках республиканской акции "Беларусь помнит" состоится возложение цветов и венков к монументу Победы. Поучаствовать может любой желающий и почтить память павших на фронтах Великой Отечественной войны.

В 21:30 на Октябрьской площади начнется праздничный гала-концерт "Песни мира на войне". Вход свободный.

Кульминация - традиционно в 23:00. После гала-концерта в столице запустят салют из 6 точек: парков Янки Купалы и Павлова, Уго Чавеса - с набережной в Дроздах, у "Чижовка-Арены", Национальной библиотеки.