В Минске пройдут юбилейные торжества Белорусского союза художников

В Минске на праздничные мероприятия соберутся мастера изобразительного искусства разных поколений со всех уголков Беларуси - в каждой области действуют региональные объединения и секции. Всего в Союз художников сегодня входят более тысячи человек. Во все периоды белорусские художники ярко и громко заявляли о себе на мировой арене. Произведения наших авторов хранятся в музейных и частных коллекциях по всему миру.