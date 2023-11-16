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В Минске пройдут юбилейные торжества Белорусского союза художников

Белорусскому союзу художников - 85! Юбилейные торжества пройдут сегодня в столице. Главными локациями станет сцена Большого театра Беларуси и Дворец искусства, который представит масштабную выставку из фондов.

В Минске на праздничные мероприятия соберутся мастера изобразительного искусства разных поколений со всех уголков Беларуси - в каждой области действуют региональные объединения и секции. Всего в Союз художников сегодня входят более тысячи человек. Во все периоды белорусские художники ярко и громко заявляли о себе на мировой арене. Произведения наших авторов хранятся в музейных и частных коллекциях по всему миру.

Преемственность поколений - формула деятельности Союза художников во все времена. Сегодня одно из крупнейших творческих объединений страны особенно нацелено на поиск и воспитание молодых талантов.

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