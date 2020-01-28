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В Минске работает такси dog-friendly

Такси - для домашних питомцев. В столичных автомобилях такси появились особые комплекты для перевозки четвероногих пассажиров. На заднее сидение машин закрепляют специальный гамак, чтобы не испортить салон. Чтобы вызвать такой необычный борт, достаточно сообщить о перевозке питомца оператору при вызове машины. Сейчас в столице работают 40 дог-френдли автомобилей такси. В этом году укомплектовать планируют еще 75 машин.

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