В Минске работает такси dog-friendly

Такси - для домашних питомцев. В столичных автомобилях такси появились особые комплекты для перевозки четвероногих пассажиров. На заднее сидение машин закрепляют специальный гамак, чтобы не испортить салон. Чтобы вызвать такой необычный борт, достаточно сообщить о перевозке питомца оператору при вызове машины. Сейчас в столице работают 40 дог-френдли автомобилей такси. В этом году укомплектовать планируют еще 75 машин.



