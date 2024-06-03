В Минске работают 18 центров поддержки предпринимательства

Развив до определенного момента бизнес, предприятия понимают, что нужно расширяться и укрупняться. Отсюда и возможность, которую предоставляет Минский городской технопарк, это и новая площадка, которую сейчас строят. Также это и третья площадка "Центральная 46-47", к которой тоже сегодня субъекты хозяйствования проявляют интерес

Владимир Шибеко, председатель комитета экономики Мингорисполкома