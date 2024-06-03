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В Минске работают 18 центров поддержки предпринимательства

В Минске возводят индустриальные площадки для работы малого и среднего бизнеса. Предусмотрена удобная и готовая инфраструктура, а также налоговые и другие преференции. Это прежде всего новые корпуса Минского городского технопарка. Особая роль и у центров поддержки предпринимательства. Деловые инициативы нередко воплощаются и в масштабные предприятия.

Развив до определенного момента бизнес, предприятия понимают, что нужно расширяться и укрупняться. Отсюда и возможность, которую предоставляет Минский городской технопарк, это и новая площадка, которую сейчас строят. Также это и третья площадка "Центральная 46-47", к которой тоже сегодня субъекты хозяйствования проявляют интерес
Владимир Шибеко, председатель комитета экономики Мингорисполкома

Сегодня в Минске работают 18 центров поддержки предпринимательства. Кроме того, четыре инкубатора малого предпринимательства, где базируются 130 резидентов.

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