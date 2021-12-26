В Минске работают 28 катков и 21 хоккейная коробка

В столице бум катания на открытых ледовых площадках. Многие из них залиты специально для школьников. Дети используют мини-ледовые арены для игры в хоккей. А кто-то только учится стоять на коньках. Посетить ледовые коробки могут и жители близлежащих домов. Площадки открыты во всех районах Минска. На некоторых можно даже арендовать коньки.