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В Минске работают 28 катков и 21 хоккейная коробка

В столице бум катания на открытых ледовых площадках. Многие из них залиты специально для школьников. Дети используют мини-ледовые арены для игры в хоккей. А кто-то только учится стоять на коньках. Посетить ледовые коробки могут и жители близлежащих домов. Площадки открыты во всех районах Минска. На некоторых можно даже арендовать коньки.

В морозную погоду доступны и другие зимние развлечения - катания на лыжах по зимним трассам - как пологим, так и с экстремальным уклоном. А также открыты специально оборудованные места для скоростных съездов на тюбингах.

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