ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске работают дополнительные пункты вакцинации: процедура добровольная и бесплатная

В Беларуси продолжается вакцинация. Процедура добровольная и бесплатная. Помимо медучреждений, сделать прививку можно и в торговых центрах.

В Минске, например, в ЦУМе, ГУМе, "Столице", а также на Комаровском рынке.

При себе нужно иметь паспорт. Медсправка не нужна. Температуру, давление, сатурацию проверят на месте. Там же после укола попросят задержаться на 15-30 минут, чтобы проконтролировать самочувствие. Вторую дозу компонента нужно будет ввести в этом же здравпункте.



Кабинет оборудован по всем санитарным требованием, холодовая цепь соблюдается. Вакцина привозится к нам в специальных термоконтейнерах. Вакцинироваться не рекомендуется людям, у которых заболевание на данный момент, повышенная температура, обострение хронических заболеваний.
Елена Сонич, помощник врача студенческой поликлиники № 33 г. Минска


Уже сегодня на помощь медикам в процедурные кабинеты придут студенты БГМУ, вакцинировать население они будут на базе 30-й поликлиники.


Читайтетакже:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все