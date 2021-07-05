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В Минске работают дополнительные пункты вакцинации: процедура добровольная и бесплатная
В Беларуси продолжается вакцинация. Процедура добровольная и бесплатная. Помимо медучреждений, сделать прививку можно и в торговых центрах.
Факт
В Минске, например, в ЦУМе, ГУМе, "Столице", а также на Комаровском рынке.
При себе нужно иметь паспорт. Медсправка не нужна. Температуру, давление, сатурацию проверят на месте. Там же после укола попросят задержаться на 15-30 минут, чтобы проконтролировать самочувствие. Вторую дозу компонента нужно будет ввести в этом же здравпункте.
Кабинет оборудован по всем санитарным требованием, холодовая цепь соблюдается. Вакцина привозится к нам в специальных термоконтейнерах. Вакцинироваться не рекомендуется людям, у которых заболевание на данный момент, повышенная температура, обострение хронических заболеваний.
Уже сегодня на помощь медикам в процедурные кабинеты придут студенты БГМУ, вакцинировать население они будут на базе 30-й поликлиники.
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