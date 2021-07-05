В Минске работают дополнительные пункты вакцинации: процедура добровольная и бесплатная

В Беларуси продолжается вакцинация. Процедура добровольная и бесплатная. Помимо медучреждений, сделать прививку можно и в торговых центрах.

В Минске, например, в ЦУМе, ГУМе, "Столице", а также на Комаровском рынке.

При себе нужно иметь паспорт. Медсправка не нужна. Температуру, давление, сатурацию проверят на месте. Там же после укола попросят задержаться на 15-30 минут, чтобы проконтролировать самочувствие. Вторую дозу компонента нужно будет ввести в этом же здравпункте.