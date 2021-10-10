В Минске работают около 200 сельхозярмарок

У нас спрос очень идет на мелкое яблоко. Мы называем его «пионерским». Они детям в школу берут, чтоб оно было маленькое, кругленькое, красненькое. И мы называем его "пионерское". Теперь вот пришли и 40 кг яблок взяли. Очень благодарны, сказали, что на следующий год опять придут..

Юрий Зеленский, фермер