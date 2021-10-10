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В Минске работают около 200 сельхозярмарок
В столице продолжается сезон сельхозярмарок. В выходные дни самая бойкая торговля кипит возле "Чижовка-Арены". Все краски богатого урожая привезли фермеры со всех уголков страны, а также Белкоопсоюз. Доступная цена и отличное качество продукции рождает хороший спрос покупателей. Свежие овощи и фрукты, мясные изделия, мед, хлебобулочные и кондитерские лакомства предлагают покупателям и сегодня.
Представляем ассортимент плодоовощной продукции: соленья, квашения. Занимаемся обработкой плодоовощной продукции. Квасим капусту, солим огурцы, которые тоже пользуются спросом. Кроме того, мы продукцию экспортируем в Россию.
Возможность реализовать свою продукцию с начала сезона осуществила порядка 1200 продавцов различных форм собственности, в том числе и физические лица. По отношению к уровню прошлого года практически эти выходные достигли того апогея - порядка 800 участников. Это самая масштабная ярмарка в эти выходные. Позволяют и погодные условия. Много как желающих продать свою продукцию, так и покупателей.
У нас спрос очень идет на мелкое яблоко. Мы называем его «пионерским». Они детям в школу берут, чтоб оно было маленькое, кругленькое, красненькое. И мы называем его "пионерское". Теперь вот пришли и 40 кг яблок взяли. Очень благодарны, сказали, что на следующий год опять придут..
Около 200 торговых площадок сегодня шумят во всех районах столицы. Будут работать они и в будни с 9:00 до 17:00.
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