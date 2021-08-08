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В Минске раскрыли подпольную типографию по изготовлению незарегистрированных газет и экстремистских листовок
Подпольную типографию по изготовлению незарегистрированных газет и экстремистских листовок накрыли бойцы ГУБОП в Минске. Производство на дому организовал 33-летний директор интернет-магазина по продаже музыкальных инструментов. Мужчина активно выходил на протесты в прошлом году, являлся участником деструктивных Telegram-чатов.
В одном из них он и откликнулся на предложение о производстве полиграфической продукции. Основной координатор по организации производства убеждал в безопасности такой деятельности, а в случае задержания обещал оплатить все штрафы. В милиции сообщают: финансирование велось с Украины. На карт-счет задержанного приходили деньги, на которые он купил технику и расходные материалы. Дома у фигуранта изъяты банковские карты, техника для печати, более 6 тысяч долларов и готовая продукция -экстремистские листовки.
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