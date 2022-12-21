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В Минске раскрыли шпионскую сеть, работавшую под видом организации волонтеров
Сотрудники ГУБОПиК МВД раскрыли в Минске шпионскую сеть, которая работала под видом волонтерской правозащитной организации. Зарубежная агентура собирала информацию о белорусах и продавала ее специальным иностранным структурам. Подробности рассказала Людмила Гладкая.
Анастасия Лойко была волонтером финансируемого за границей незарегистрированного правозащитного центра "Весна". Лоббировала интересы анархистов. Одни сидят, другие готовятся к посадке, третьи бегают, пока.
Скоро Лойко поняла, что на "Весне" много не заработаешь, так как финансовые потоки распределялись не ею. И вот в 2016 году за деньги из Польши появилась в Минске аналогичная контора - центр "Хьюман Константа". Клиентура та же. Забегая вперед, скажу, что организацию прикрыли из-за многочисленных нарушений: контора обманывала людей, вынуждала к активным действиям, работала против страны.
Почти все работники организации проходили подготовку за границей
Почти все работники организации проходили подготовку за границей в известных кузницах антибелорусских кадров. К примеру, Анна Барановская (ее оформили учредителем) работала в вильнюсском офисе, затем приглашенным экспертом в Варшаве и т.д. Была на разных международных стажировках, в "исследовательских" проектах. Училась в Израиле, Швеции.
Один из директоров "Хьюман Константа" - Яна Гончарова - специализировалась также на "помощи" украинским "политзаключенным" в России. Она же писала статьи для российских и украинских изданий. Участвовала в спецпрограммах для журналистов, организованных США и Великобританией.
Брестчанин Кирилл Кофанов демократии обучался в Ереване. Писал "аналитические" материалы о работе наших судов. Проще говоря, сидит крыса на заседаниях, записывает данные судей, прокуроров, свидетелей, потерпевших, где живут, работают, состав семьи и т.д., а потом продает эти сведения за границей.
Доклады по беженцам, мигрантам обычно рисовала еще одна работница конторы Алена Чехович из Кобрина. Наблюдательница за выборами в Беларуси, Ирландии, Словакии, представитель литовского проекта.
Еще одна давняя наблюдательница за выборами (фамилию пока не раскрываем в оперативных интересах) - специалист широчайшего профиля. Деньги брала на любой популярной для иностранных спонсоров теме. Хотите "защиту прав" людей с инвалидностью - будут вам такие люди, хотите "репрессированных" и "пытаемых" - пожалуйста. В общем изобразят любую деятельность, лишь бы платили. Эта же дама лет 10 является экспертом ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, работала в 13 миссиях в странах региона ОБСЕ. Т.е. даже на этом примере виден уровень и ангажированность экспертов таких структур.
Аналитиком, помимо прочего, был Андрей Сушко. Эксперт по доступу к информации госуправления, электронного правительства и участия граждан в принятии решений онлайн. Имеет профильное образование в сфере госуправления, учился также в Варшавском университете, был в разных антигосударственных подпольных конторах.
Еще один специалист по доступу к информации госсектора, персональным данным - Алексей Козлюк. Стажировался в США, участник различных программ Соединенных Штатов и Британии.
Чем на самом деле занимались "волонтеры"?
Основное направление деятельности "волонтеров" - сбор данных, дискредитация органов власти, силовиков, людей, которые поддерживают свое государство. Информацию также собирали под видом разных инициатив, потом люди попадали в базы "пособников режима". А сами отчеты (несколько в измененном виде) также звучали с международных трибун, они же ложились в основу для введения против нас санкций. А вы думали, международные крикуны как-то иначе готовят свои доклады?
Эти же "волонтеры" были и на уличных беспорядках, например, дежурили возле мест, куда доставляли задержанных, записывали интервью с якобы изнасилованными и избитыми.
Я помню, что была пару вечеров под Первомайским РУВД. Смотрела, сколько там автобусов приезжает. Сколько привели задержанных, чтобы понять масштабы происходящего.
Своя роль в этой системе и у продажных адвокатов. Они были связными иноагентов, формировали папочки на людей и тоже передавали сведения "Лойкам".
На момент задержания А. Лойко работала на английскую компанию
Сама Анастасия Лойко на момент задержания официально работала на английскую компанию со штаб-квартирой в Лондоне. Организация тесно сотрудничает с международным комитетом по правам человека, т.е. о защите прав во всем мире, но почему-то права людей в других странах эти "волонтеры" игнорировали: интересна только Беларусь.
Училась в Вильнюсе, Украине, Литве, Польше, США. Да, во время беспорядков работала на улице. В кармане был трекер, который она задействовала в опасный момент. Сигнал пошел за границу, почтовый ящик и прочее с привязкой к Лойке моментально удалили.
Вообще дама явно подкована в вопросах, на которые обычно натаскивают спецслужбы. Для общения использовали зашифрованные каналы, информация за границу передавалась скрытно, тоже зашифрована. Кстати, известно, что члены конторы посещали семинары, в том числе по методике шифрования, поведения на допросах. Действительно обычный такой волонтер. Есть основания полагать, что Лойко могла передавать данные именно иностранным спецслужбам.
В общем агентура зарубежья работает. Это лишь один пример. А сколько таких "волонтеров", "правозащитников", "экологов" и прочих проросли здесь и работали на подрыв Беларуси. Казалось бы, если вы правозащитники, так вступитесь за людей: паралимпийцев, которых Запад лишает соревнований, вступитесь за детей с тяжелыми заболеваниями, которые не могут получить лечения в нашем санатории в Литве. За измученных беженцев вступитесь. Топните ногой против санкций! Ау, правозащитники! У вас нынче широчайшее поле для деятельности. Что вы говорите? Заграница не за это платит? Заказано другое?
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