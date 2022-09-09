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В Минске расширяют инфраструктуру метро - монтажный блок на "Аэродромной" готов на 90 %
Уверенно наполняемые закрома, работающие предприятия, рост экономики. Все это позволяет развивать и социальные направления, в том числе инфраструктуру. Масштабное строительство метро продолжается в Минске. Два года назад к двум веткам добавилась третья- зеленая линия. Сейчас активными темпами идет обустройство платформ еще трех новых станций: "Аэродромной", "Неморшанского сада" и "Слуцкого гостинца". Илья Цветков о темпах подземной стройки.
Десятки километров кабеля и тысячи килограммов железобетона. Сейчас мы находимся на одной из самых масштабных и важных строек Минска - на втором участке зеленой ветки столичного метрополитена. Здесь активно ведут работы в несколько смен, практически каждые сутки. Скоро город получит новую подземную артерию.
Этот объект - настоящий полигон для применения на практике самых современных инженерных решений. Евгений Рагинский отвечает за один из участков строящейся станции "Аэродромная". По словам специалиста, в колоссальных конструкциях важна каждая деталь. С точностью до миллиметра нужно укладывать не только высоковольтные рельсы, но и напольные плиты в вестибюле.
Активно ведется фаза поставки и монтажа оборудования, воздуховоды, часть трансформаторов уже поставлена,часть шкафов распределительных уже проставлена. По мере поставки производится монтаж. На данный момент на станцию активно тянется кабель.
Монтажный блок на "Аэродромной" готов на 90 %. Сейчас основной упор на отделку и подачу электричества. Следующая на очереди - станция "Неморшанский сад". Ее глубина - 16 метров. Здесь будет несколько уровней, которые свяжут эскалаторы.
На выезде из города постепенно растет и еще один котлован. Здесь ведется строительство депо "Слуцкое". Это целый комплекс крупных строений, часть из них находится на поверхности, многие скрыты под толщей грунта. В огромном "гараже" поезда будут проходить техобслуживание.
Это депо служит для разворота и обслуживания поездов метрополитена. На сегодняшний момент на данном объекте работа выполнена на 25-30 %.
Сегодня белорусские метростроители применяют самые современные технологии и способы прокладки подземных магистралей. В помощь им тоннелепроходческий щит "Алеся".
Сейчас работает на объектах около 800 человек. Применяются технологии, которые давно освоены метростроем. Это небольшие перегонные тоннели, строились немеханизированными щитами, а перегоны большой длины (у нас их 2 тоннеля) строились механизированным щитом "Алеся".
В итоге все три новые станции второй очереди - "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец" - соединены тоннелями в обе стороны. После их открытия обслуживать зеленую ветку будет обновленный и расширенный транспортный парк. Для Зеленолужской линии дополнительно закупят 7 составов.
С введением второй очереди количество составов добавится. Всего их будет 13, т.е. еще будет приобретено 7 составов, Многие пассажиры уже оценили, что здесь есть система кондиционирования, можно заряжать электронные девайсы (телефоны, смартфоны, планшеты и так далее).
За два года с момента открытия составы Зеленолужской линии перевезли более 6 миллионов пассажиров. В перспективе расширение зеленой линии на север - к площади Бангалор. А самый амбициозный и масштабный проект - строительство четвертой, кольцевой ветки столичного метро.
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