В Минске расширяют инфраструктуру метро - монтажный блок на "Аэродромной" готов на 90 %

Уверенно наполняемые закрома, работающие предприятия, рост экономики. Все это позволяет развивать и социальные направления, в том числе инфраструктуру. Масштабное строительство метро продолжается в Минске. Два года назад к двум веткам добавилась третья- зеленая линия. Сейчас активными темпами идет обустройство платформ еще трех новых станций: "Аэродромной", "Неморшанского сада" и "Слуцкого гостинца". Илья Цветков о темпах подземной стройки.

Десятки километров кабеля и тысячи килограммов железобетона. Сейчас мы находимся на одной из самых масштабных и важных строек Минска - на втором участке зеленой ветки столичного метрополитена. Здесь активно ведут работы в несколько смен, практически каждые сутки. Скоро город получит новую подземную артерию.

Этот объект - настоящий полигон для применения на практике самых современных инженерных решений. Евгений Рагинский отвечает за один из участков строящейся станции "Аэродромная". По словам специалиста, в колоссальных конструкциях важна каждая деталь. С точностью до миллиметра нужно укладывать не только высоковольтные рельсы, но и напольные плиты в вестибюле.





Активно ведется фаза поставки и монтажа оборудования, воздуховоды, часть трансформаторов уже поставлена,часть шкафов распределительных уже проставлена. По мере поставки производится монтаж. На данный момент на станцию активно тянется кабель. Евгений Рагинский,замначальника участка № 4 УП "Минскметрострой"

Монтажный блок на "Аэродромной" готов на 90 %. Сейчас основной упор на отделку и подачу электричества. Следующая на очереди - станция "Неморшанский сад". Ее глубина - 16 метров. Здесь будет несколько уровней, которые свяжут эскалаторы.

На выезде из города постепенно растет и еще один котлован. Здесь ведется строительство депо "Слуцкое". Это целый комплекс крупных строений, часть из них находится на поверхности, многие скрыты под толщей грунта. В огромном "гараже" поезда будут проходить техобслуживание.

Это депо служит для разворота и обслуживания поездов метрополитена. На сегодняшний момент на данном объекте работа выполнена на 25-30 %.

Сегодня белорусские метростроители применяют самые современные технологии и способы прокладки подземных магистралей. В помощь им тоннелепроходческий щит "Алеся".

Сейчас работает на объектах около 800 человек. Применяются технологии, которые давно освоены метростроем. Это небольшие перегонные тоннели, строились немеханизированными щитами, а перегоны большой длины (у нас их 2 тоннеля) строились механизированным щитом "Алеся".

В итоге все три новые станции второй очереди - "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец" - соединены тоннелями в обе стороны. После их открытия обслуживать зеленую ветку будет обновленный и расширенный транспортный парк. Для Зеленолужской линии дополнительно закупят 7 составов.

С введением второй очереди количество составов добавится. Всего их будет 13, т.е. еще будет приобретено 7 составов, Многие пассажиры уже оценили, что здесь есть система кондиционирования, можно заряжать электронные девайсы (телефоны, смартфоны, планшеты и так далее).