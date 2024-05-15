Больше сотни фактов дачи взяток за полгода. В Минске расследуется громкое дело о коррупции. Фигурантами проходят 23 руководителя среднего звена предприятий в сфере строительства и сельского хозяйства из разных областей. Пока они в статусе подозреваемых.

По материалам дела должностные лица получали откаты от частной столичной фирмы, занимающейся продажей, ремонтом и обслуживанием преимущественно клинингового оборудования.

Как строилась преступная схема? Какие вопросы решали за вознаграждения? И какова цена вопроса? Эксклюзивные подробности рассказала Виктория Радевич.

"Я ничего не получал, я не знаю" - такую линию в разговоре с правоохранителями изначально вел один из фигурантов по уголовному делу о получении взяток. Мужчину, работающего в должности начальника бюро маркетинга коммунального предприятия, оперативники БЭП навестили ранним утром. Уже через несколько минут беседы под давлением весомых доказательств уверенность в словах пропала и начали всплывать нужные воспоминания.

Наравне с этим фигурантом милиция нанесла визит еще 22, по версии ведомства, таким же участникам незамысловатой коррупционной схемы. По оперативной информации, руководители среднего звена предприятий, как правило, строительного и агропромышленного сектора из нескольких регионов страны получали откаты - от 3 до 5% от сделки с частной столичной фирмой, занимающейся ремонтом и обслуживанием оборудования (преимущественно клинингового), а также продажей техники и комплектующих к ней.

Сама схема представляла собой подготовку денежных средств - раскладывание их по конвертам, и, соответственно, на следующий день представители государственных субъектов хозяйствования приезжали в офис данной организации за получением уже подготовленных взяток. Фактически это выглядело как получение второй зарплаты. Четко оговаривалась, за что, за какие услуги, за какие ранее заключенный договоры, за какие акты выполненных работ, подписанные этими государственными работниками. Евгений Бутько, начальник УБЭП ГУВД Мингорисполкома

Информация о том, что в свою нечестную игру коммерсанты втянули в том числе работников госсектора, параллельно дошла до Генпрокуратуры. Так было принято решение объединить силы - для раскрытия и пресечения преступной схемы. Во время спецоперации по подозрению во взяточничестве практически одномоментно задержали 29 человек в Минске и Минской области, а также в Витебской и Брестской областях.

Установлено, что 36-летний учредитель коммерческой структуры организовал схему передачи взяток должностным лицам госпредприятий, чтобы гарантировать заключение сделок с его компанией. В этом ему помогали трое его сотрудников. В рамках межведомственной группы работники Генпрокуратуры и ГУВД Минска установили 23 должностных лица, которые с сентября прошлого года на системной основе получили откаты за поставку и ремонт оборудования. Игорь Грейбо, начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Беларуси

Под началом учредителя столичной фирмы преступная схема прожила больше полугода. Но с одним нюансом: каждый факт передачи взяток не прошел без внимания оперативников. После того как подчиненные налаживали контакт с заказчиками, автор коррупционной идеи рассчитывал суммы взяток так, чтобы компания оставалась в плюсе. Приятные для клиентов бонусы иногда давали не только деньгами, но и бытовой техникой.

За "вознаграждением" заинтересованные руководители, как правило, сами приезжали в офис подельников в Минске. Кто-то, не стесняясь, делал это систематически - раз в неделю, даже если в конверт клали всего 50 рублей. Некоторые выжидали, пока накопится более солидная сумма фактически заранее предполагая, что преступная схема будет долгоиграющей.

Но те, кто противостоит подобному виду преступности, посчитали иначе. По собранным доказательствам Генпрокуратура возбудила 25 уголовных дел. Фигурантами по делу проходят 23 должностных лица, а также учредитель частной компании и коммерческий агент. Двое менеджеров, бухгалтер и водитель фирмы в статусе свидетелей - они написали явку с повинной. Со всеми подозреваемыми сейчас работает следствие.

Все они в настоящее время дают признательные показания. На их имущество наложен арест. Большая часть подозреваемых на сегодня уже добровольно уплатила доход, полученный преступным путем. Кроме того, подозреваемые проверяются на причастность к совершению иных противоправных действий. Сергей Герасимов, заместитель начальника Следственного управления УСК по Минску