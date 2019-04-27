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В Минске расцвела сакура

В Минске расцвела сакура в сквере возле Музыкального театра. Первые фото уже появились в соцсетях. Минчане с удовольствием делали селфи на фоне экзотических растений. И здесь стоит отметить, что цветение сакуры длится недолго - всего 7-10 дней. Так что стоит поторопиться.

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