В Минске расцвела сакура в сквере возле Музыкального театра. Первые фото уже появились в соцсетях. Минчане с удовольствием делали селфи на фоне экзотических растений. И здесь стоит отметить, что цветение сакуры длится недолго - всего 7-10 дней. Так что стоит поторопиться.