В Минске разбираются с автохламом

Чтобы освободить парковочные места, избавляются от автохлама. В столице насчитывают около тысячи автомобилей, которые длительное время не используются. Однако только часть из них приведена владельцами в надлежащее состояние. После того как срок, отведенный на реанимацию авто, заканчивается, транспортное средство вывозят на штрафстоянку. А забрать автомобиль можно, получив справку в администрации своего района. После окончания срока хранения авто со штрафстоянки отправляется на переработку.