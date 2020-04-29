В Минске ребенок застрял в трубе водопровода

Чрезвычайное происшествие в Минске. Мальчик убежал от родителей и на строительной площадке, где шла замена труб водопровода, залез в одну из них, но выбраться самостоятельно не смог. Мать мальчика сообщила в службу помощи, что нога ребенка застряла в трубе. При помощи инструментов мальчика достали спасатели. Он не травмирован.



