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В Минске ребенок застрял в трубе водопровода

Чрезвычайное происшествие в Минске. Мальчик убежал от родителей и на строительной площадке, где шла замена труб водопровода, залез в одну из них, но выбраться самостоятельно не смог. Мать мальчика сообщила в службу помощи, что нога ребенка застряла в трубе. При помощи инструментов мальчика достали спасатели. Он не травмирован.

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