В Минске регулярно обслуживают более 700 светофоров

Специальные бригады выезжают в город каждую неделю и настраивают трехцветные: проверяют контакты, ликвидируют короткие замыкания, а также следят за чистотой объектов. Оперативно выезжают и на вызовы, когда приборы перестают работать. Для этого все светофоры подключены к единой электронной системе, и на карте города можно увидеть их функционирование в режиме реального времени.

В Минске сегодня осталось всего два ламповых светофора старого образца - на улицах Гамарника и Мирошниченко. Остальные приборы работают на диодах. Такая технология делает свет более ярким и увеличивает срок службы.



