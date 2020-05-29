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В Минске регулярно обслуживают более 700 светофоров

Специальные бригады выезжают в город каждую неделю и настраивают трехцветные: проверяют контакты, ликвидируют короткие замыкания, а также следят за чистотой объектов. Оперативно выезжают и на вызовы, когда приборы перестают работать. Для этого все светофоры подключены к единой электронной системе, и на карте города можно увидеть их функционирование в режиме реального времени.
В Минске сегодня осталось всего два ламповых светофора старого образца - на улицах Гамарника и Мирошниченко. Остальные приборы работают на диодах. Такая технология делает свет более ярким и увеличивает срок службы.

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