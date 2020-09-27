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В Минске решили повременить с установкой подземных контейнеров для мусора

Пока рассмотрение этого проекта отложили из-за проблем с прохождением коммуникаций. В ведомстве решают, как с наименьшими затратами возобновить работу. В дальнейшембудет принято окончательное решение. Отметим, до конца года в минских дворахпланируется установитьоколо ста модульных контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. Всего столице их необходимо более 4 тысяч.

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