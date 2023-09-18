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В Минске с 18 сентября по 1 ноября пройдет марафон чистоты и благоустройства
В столице стартовали мероприятия по санитарной очистке и благоустройству, которые продолжатся до 1 ноября, сообщает БЕЛТА.
Во время проведения мероприятий запланированы: посадка деревьев и кустарников, уборка опавшей листвы, наведение порядка в подвалах жилых домов, ремонт внутридворовых проездов, ремонт контейнерного хозяйства, проведение креативных и творческих субботников в каждом районе города, конкурс детских рисунков, акции по сбору вторичных материальных ресурсов от населения.
Тем, кто еще не посадил дерево, столичное ЖКХ предлагает присоединиться к акции "Зеленый двор вместе".
Районные ЖКХ и ЖЭУ поддержат инициативы минчан по уборке и благоустройству дворов, посадке деревьев и кустарников, наведению порядка в местах общего пользования жилых домов и предоставят необходимый инвентарь и посадочный материал.
Как пояснили в городском хозяйстве, до 1 ноября в Минске необходимо привести в порядок перед зимой парки и скверы, дворы, улицы, территории предприятий и другие объекты. Столичное ЖКХ предлагает сделать девизом осенних мероприятий слова: "К Минску с большой любовью!"
Фото: pexels.com
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