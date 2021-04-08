В Минске с начала года построили 2,2 тыс. квартир

С начала года в Минске построили свыше 2 тыс. квартир. Из них каждую пятую для нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом столичные квартиры продолжают терять в цене. Речь идет и о новостройках, и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке просело в цене на 0,1 %, в итоге 1 311 $ стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы также снизилась на 0,2 % - 1 235 $. Сегодня средний уровень цен на первичном рынке превышает средний уровень цен на вторичке на 76 $.