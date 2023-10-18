В Минске с поличным задержан 15-летний закладчик - он успел поработать на наркомаркет 3 дня

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта (ч.3 ст.328 УК РБ). Напоминаем, что ответственность по данной статье наступает с 14 лет. Уважаемые родители! Взрослые в социальных сетях активно вовлекают подростков в распространение наркотиков, заманивая "легким заработком". Поиск идет среди школьников и учащихся - тех, кто хочет быстро заработать. Обращайте внимание на то, чем в свободное время занимаются ваши дети, с кем они общаются, в том числе в интернете.

Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома