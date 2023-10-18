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В Минске с поличным задержан 15-летний закладчик - он успел поработать на наркомаркет 3 дня
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15-летний закладчик задержан с наркотиками с поличным. Подросток проработал на наркомаркет всего 3 дня. Хотя работодатель обещал легкие и быстрые деньги. Такая подработка может обернуться учащемуся столичного колледжа лишением свободы. Ответственность по наркостатье наступает с 14 лет.
В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта (ч.3 ст.328 УК РБ). Напоминаем, что ответственность по данной статье наступает с 14 лет. Уважаемые родители! Взрослые в социальных сетях активно вовлекают подростков в распространение наркотиков, заманивая "легким заработком". Поиск идет среди школьников и учащихся - тех, кто хочет быстро заработать. Обращайте внимание на то, чем в свободное время занимаются ваши дети, с кем они общаются, в том числе в интернете.
В милиции рассказали, что парню в мессенджер поступило предложение о подработке в качестве закладчика. По заданию куратора подросток забрал из тайника партию наркотика, которую должен был разделить на более мелкие дозы и распространить.