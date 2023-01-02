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В Минске с сильными ожогами госпитализирован мужчина, он находился в состоянии алкогольного опьянения

В Минске с сильными ожогами госпитализирован мужчина, он находился в состоянии алкогольного опьянения

В Минске на мужчине загорелась одежда, его госпитализировали с сильными ожогами. Несчастный случай произошел в Партизанском районе, пишет БелТАсо ссылкой на Минское городское управление МЧС.

1 января в 21:30 сотрудникам МЧС сообщили о пострадавшем мужчине. На нем загорелась одежда, когда он был в кухне. Минчанина осмотрели медики и госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. У пострадавшего диагностировали термический ожог тела 2 степени (52 %), термоингаляционную травму, а также алкогольное опьянение.

Специалисты выясняют причину произошедшего.

Фото:pixabay.com

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