В Минске с сильными ожогами госпитализирован мужчина, он находился в состоянии алкогольного опьянения

В Минске на мужчине загорелась одежда, его госпитализировали с сильными ожогами. Несчастный случай произошел в Партизанском районе, пишет БелТАсо ссылкой на Минское городское управление МЧС.

1 января в 21:30 сотрудникам МЧС сообщили о пострадавшем мужчине. На нем загорелась одежда, когда он был в кухне. Минчанина осмотрели медики и госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. У пострадавшего диагностировали термический ожог тела 2 степени (52 %), термоингаляционную травму, а также алкогольное опьянение.