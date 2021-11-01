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В Минске сбытчику наркотиков предъявлено обвинение за смерть подростка

Следователи предъявили обвинение 18-летнему минчанину, по его вине погиб подросток - он отравился метадоном. Согласно материалам уголовного дела, 7 июля в больницу доставили двух парней с признаками наркотического отравления. Один из них, 17-летний парень, через месяц скончался не приходя в сознание, как установила экспертиза, в результате острого отравления особо опасным средством - метадоном. В скором времени задержали и продавца наркотика - это 18-летний житель столицы. У него дома также нашли марихуану.

Действия 18-летнего сбытчика квалифицированы следствием по ч.5 ст.328 (незаконный сбыт наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека в результате их потребления) и ч.3 ст.328 (незаконный сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С начала расследования фигурант содержится под стражей.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску

В этом году в Минске наблюдается тенденция увеличения количества преступлений, связанных с наркотиками. Уже возбуждено почти тысяча уголовных дел.


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