В Минске сбытчику наркотиков предъявлено обвинение за смерть подростка

Следователи предъявили обвинение 18-летнему минчанину, по его вине погиб подросток - он отравился метадоном. Согласно материалам уголовного дела, 7 июля в больницу доставили двух парней с признаками наркотического отравления. Один из них, 17-летний парень, через месяц скончался не приходя в сознание, как установила экспертиза, в результате острого отравления особо опасным средством - метадоном. В скором времени задержали и продавца наркотика - это 18-летний житель столицы. У него дома также нашли марихуану.