В Минске сегодня день наведения порядка и оперативной уборки снега

По распоряжению мэрии, в ликвидации последствий снежной стихии задействованы не только коммунальные службы, но и субъекты хозяйствования, торговли и общественного питания, военнослужащие и молодежь. Так, в Советском районе столицы задействованы максимальные ресурсы. В усиленном режиме работают все службы. Ведется очистка дорог, тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.Наводят порядок и во дворах. Помочь сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства вышли и сами жильцы. Инвентарь всем желающим выдают ЖЭСы. Вместе с тем столичные улицы обрабатывают противогололедной смесью. За день расходуется до 2500 тонн реагентов.