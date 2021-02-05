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В Минске сегодня день наведения порядка и оперативной уборки снега
По распоряжению мэрии, в ликвидации последствий снежной стихии задействованы не только коммунальные службы, но и субъекты хозяйствования, торговли и общественного питания, военнослужащие и молодежь. Так, в Советском районе столицы задействованы максимальные ресурсы. В усиленном режиме работают все службы. Ведется очистка дорог, тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.Наводят порядок и во дворах. Помочь сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства вышли и сами жильцы. Инвентарь всем желающим выдают ЖЭСы. Вместе с тем столичные улицы обрабатывают противогололедной смесью. За день расходуется до 2500 тонн реагентов.
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