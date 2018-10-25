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В Минске сегодня наградили активистов ВЛКСМ

В Минске сегодня наградили активистов ВЛКСМ и их преемников орденами комсомольской славы, ведомственными наградами Министерства образования и почетными грамотами БРСМ.

А в Национальном художественном музее Беларуси открылась тематическая экспозиция, приуроченная к 100-летию комсомола. На выставке представлены произведения, которые отражают эпоху комсомольского движения.

Сегодня в Национальном художественном музее состоялась и церемония торжественного гашения почтовой марки - «100 лет комсомолу». Напомним, 100-летний юбилей ВЛКСМ отметит 29 октября.

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