В Минске сегодня наградили талантливых школьников

Награды за знания и талант. Победители республиканских и международных олимпиад, конкурсов и соревнований сегодня получили благодарности и премии от руководства города. В течение 2018-2019 учебного года школьники прославляли свои образовательные учреждения и столицу, покоряли новые вершины в искусстве, спорте, науке. Во время церемонии отметили также победителей и призеров 4-й Олимпиады мегаполисов, конкурса профессионального мастерства WorldSkills.



Премии талантливым школьникам вручаются ежегодно с 1997 года. В этом году их получили 100 учащихся столичных учреждений образования.