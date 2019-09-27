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В Минске сегодня наградили талантливых школьников
Награды за знания и талант. Победители республиканских и международных олимпиад, конкурсов и соревнований сегодня получили благодарности и премии от руководства города. В течение 2018-2019 учебного года школьники прославляли свои образовательные учреждения и столицу, покоряли новые вершины в искусстве, спорте, науке. Во время церемонии отметили также победителей и призеров 4-й Олимпиады мегаполисов, конкурса профессионального мастерства WorldSkills.
Премии талантливым школьникам вручаются ежегодно с 1997 года. В этом году их получили 100 учащихся столичных учреждений образования.
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