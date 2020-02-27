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Развитие сельских территорий и поддержку частной инициативы в регионах обсудят сегодня в Минске

Поддержка частной инициативы в регионах и в целом развитие сельских территорий страны - тема сегодня в центре внимания Недели белорусского предпринимательства. Ее обсудят на примере создания бизнес-инкубатора в деревне Комарово.

На этой неделе говорят и о цифровой экономике - она стала одной из главных тем второго Республиканского делового форума, который прошел накануне. Там наша Конфедерация предпринимательства подписала соглашение о сотрудничестве с российскими коллегами. Еще одно событие Недели предпринимательства поможет получить полезный совет от состоявшихся бизнесменов. В акции "Демонстрируем свой бизнес" могут принять участие все желающие.

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