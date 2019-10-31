В Минске сегодня ограничат движение на МКАД

Cегодня с 14:00 до 15:30 на 24-м километре внутреннего кольца МКАД запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП. На этом участке дороги со стороны улицы Казинца в направлении проспекта Дзержинского будет ограничено движение.



