В Минске сегодня открыли инновационную лабораторию для молодых ученых

Белорусско-китайский проект создан для поддержки разработок аспирантов БНТУ. Современные технологии будут использовать на машиностроительных и металлургических предприятиях, а также для создания аэрокосмической техники. Высокоточное оборудование уже востребовано в медицине. Научно-технический центр сотрудничает с РНПЦ "Кардиология". Сегодня подвели итоги и научного конкурса "ЭкоТехноКросс - Один пояс один путь". Студенты, магистранты и аспиранты продемонстрировали свои стартапы и разработки.