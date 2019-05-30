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В Минске сегодня открыли инновационную лабораторию для молодых ученых

Белорусско-китайский проект создан для поддержки разработок аспирантов БНТУ. Современные технологии будут использовать на машиностроительных и металлургических предприятиях, а также для создания аэрокосмической техники. Высокоточное оборудование уже востребовано в медицине. Научно-технический центр сотрудничает с РНПЦ "Кардиология". Сегодня подвели итоги и научного конкурса "ЭкоТехноКросс - Один пояс один путь". Студенты, магистранты и аспиранты продемонстрировали свои стартапы и разработки.

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