Астронавты со всего мира соберутся сегодня в Минске

Эта неделя пройдет в Беларуси под знаком космоса. В Минске сегодня открывается Международный космический конгресс. Ежегодно он собирает астронавтов, ученых и представителей национальных космических агентств со всего мира. Нынешний форум решено провести в нашей стране.

Юлия Гризунт расскажет о программе конгресса.

Официальная часть конгресса посвящена обсуждению развития космических исследований в мире. На главной площадке форума откроется экспозиция, посвященная освоению космоса. Гости смогут ознакомиться с историей Беларуси, ее успехами в области космических исследований.

Космонавтам продемонстрируют белорусские технологии создания оптической аппаратуры высокого разрешения, космических зеркал и аппаратуры для дистанционного зондирования Земли. Также покажут результаты реализации серии космических программ Союзного государства.

Сегодня пройдет сессия, где космонавты, которые вернулись с орбиты за последний год, выступят с отчетом о своих полетах.

Председатель сессии - Майкл Лопес-Алегрия, американский астронавт-исследователь НАСА, который совершил четыре космических полета и 10 выходов в открытый космос. Сопредседатель - российский космонавт Юрий Усачев.

За время конгресса его участники планируют посетить белорусские школы, университеты, институты Национальной академии наук и Минское суворовское военное училище.