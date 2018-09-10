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Астронавты со всего мира соберутся сегодня в Минске
Эта неделя пройдет в Беларуси под знаком космоса. В Минске сегодня открывается Международный космический конгресс. Ежегодно он собирает астронавтов, ученых и представителей национальных космических агентств со всего мира. Нынешний форум решено провести в нашей стране.
Юлия Гризунт расскажет о программе конгресса.
Официальная часть конгресса посвящена обсуждению развития космических исследований в мире. На главной площадке форума откроется экспозиция, посвященная освоению космоса. Гости смогут ознакомиться с историей Беларуси, ее успехами в области космических исследований.
Космонавтам продемонстрируют белорусские технологии создания оптической аппаратуры высокого разрешения, космических зеркал и аппаратуры для дистанционного зондирования Земли. Также покажут результаты реализации серии космических программ Союзного государства.
Сегодня пройдет сессия, где космонавты, которые вернулись с орбиты за последний год, выступят с отчетом о своих полетах.
Председатель сессии - Майкл Лопес-Алегрия, американский астронавт-исследователь НАСА, который совершил четыре космических полета и 10 выходов в открытый космос. Сопредседатель - российский космонавт Юрий Усачев.
За время конгресса его участники планируют посетить белорусские школы, университеты, институты Национальной академии наук и Минское суворовское военное училище.
Генеральная ассамблея ассоциации, бизнес-сессия состоятся 14 сентября. Затем участники конгресса заложат в Ботаническом саду Аллею космонавтов. Каждый космонавт посадит колоновидный можжевельник, крона которого имеет форму ракеты.
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