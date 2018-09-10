В Минске сегодня открывается Международный космический конгресс

Тема космоса на этой неделе станет одной из основных в Беларуси. Сегодня в Минске стартует международный форум, который соберет около сотни астронавтов со всего мира. Космический конгресс откроет новые возможности для участия Беларуси в международных проектах. Это станет одной из главных тем обсуждений сегодня в выставочном комплексе "БелЭкспо", где пройдет официальная церемония открытия, а далее - тематические сессии.

В эти минуты там уже работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией Вероника Бута. Все ли готово к форуму? И насколько Беларусь активна в области космических исследований?

Поверьте, нам есть чем гордиться, когда речь идет об освоении космоса. На эту тему, к слову, здесь, в "Ромашке", развернется специальная экспозиция. Гости смогут ознакомиться с историей Беларуси, ее успехами в области космических исследований, мало того - многие наши ноу-хау уже работают на борту международной космической станции.

В целом космическая отрасль Беларуси - это более 20 организаций. Информация с орбиты используется ведомствами для нацбезопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, в сельском хозяйстве.

А если пройтись по фамилиям. Кто не знает Коваленка, Климука или Олега Новицкого? Тысячи человек следили в социальных сетях за тем, как он покоряет космос, изучали нашу планету по его фантастическим фотографиям.

Поэтому, бесспорно, Беларусь и космос на ты. И вдвойне приятно, что к нашему диалогу здесь, на минской площадке, присоединятся и гости из почти двух десятков стран: Германии, Нидерландов, Швеции, Австрии. В форуме примут участие 200 делегатов, 90 из них своими глазами видели Землю с высоты сотен километров.

Программа сегодняшнего дня - насыщенная. Стартует конгресс менее чем через два часа.

К началу форума почти все готово. Главная тема XXXI Международного конгресса, напомним, - "Мы созидаем космическое будущее". Речь будет идти о выходе человека за околоземные орбиты. Много в этой сфере проходит исследований и в нашей стране - например, как невесомость воздействует на клетки человека. Результаты будут представлены здесь, на минском форуме.

Отчеты о последних исследованиях на МКС, обсуждение сложностей подготовки к полетам на Марс и возобновление Лунной программы - это программа минимум.

В течение недели пройдут встречи со школьниками и студентами, а в Минске появится Аллея космонавтов. Каждый космонавт посадит можжевельник, крона которого имеет форму ракеты.