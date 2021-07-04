В Минске сегодня продолжат работу праздничные площадки

В одну праздничную площадку превратился Минск. В столице прошло более сотни мероприятий: выставки военной техники, город мастеров. Спортивным центром празднования Дня Независимости стала площадка у "Чижовка-Арены". В гонках на лыжероллерах приняли участие юные спортсмены со всей страны в четырех возрастных категориях.



Сегодня в Минске продолжают работать праздничные локации. На площадке возле Дворца спорта в полдень откроются три десятка точек с угощениями. В меню как традиционные белорусские блюда (драники, экочипсы из картофеля, мачанка), так и экзотика (жареные каштаны, улитки, плов). Для гостей праздника будут работать и ярмарки ремесленников. Развлекательная программа завершится в 20:00.