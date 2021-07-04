3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске сегодня продолжат работу праздничные площадки
В одну праздничную площадку превратился Минск. В столице прошло более сотни мероприятий: выставки военной техники, город мастеров. Спортивным центром празднования Дня Независимости стала площадка у "Чижовка-Арены". В гонках на лыжероллерах приняли участие юные спортсмены со всей страны в четырех возрастных категориях.
Сегодня в Минске продолжают работать праздничные локации. На площадке возле Дворца спорта в полдень откроются три десятка точек с угощениями. В меню как традиционные белорусские блюда (драники, экочипсы из картофеля, мачанка), так и экзотика (жареные каштаны, улитки, плов). Для гостей праздника будут работать и ярмарки ремесленников. Развлекательная программа завершится в 20:00.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе