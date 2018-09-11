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В Минске сегодня продолжит работу Международный космический конгресс
Беларусь в эти дни принимает XXXI Международный космический конгресс. Представительный форум торжественно открылся накануне, участие в церемонии принял Глава государства. Как заявил Президент, космическая отрасль в Беларуси уверенно развивается.
Конгресс собрал легендарных космонавтов и астронавтов из 18 стран, высоких зарубежных гостей, дипломатов, а также белорусских ученых и инженеров. Сегодня в мире около 90 космических держав, среди которых и Беларусь. В историю космической эры вписаны имена наших ученых и космонавтов. Ветераны орбитальных полетов Петр Климук и Владимир Коваленок, участник недавних экспедиций на МКС Олег Новицкий - наши земляки.
Сегодня конгресс продолжит работу. Делегаты почтят память погибших в Великой Отечественной войне, возложат цветы к монументы Победы. В планах - посещение институтов Академии наук, школ и университетов.
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