В Минске сегодня продолжит работу Международный космический конгресс

Беларусь в эти дни принимает XXXI Международный космический конгресс. Представительный форум торжественно открылся накануне, участие в церемонии принял Глава государства. Как заявил Президент, космическая отрасль в Беларуси уверенно развивается.

Конгресс собрал легендарных космонавтов и астронавтов из 18 стран, высоких зарубежных гостей, дипломатов, а также белорусских ученых и инженеров. Сегодня в мире около 90 космических держав, среди которых и Беларусь. В историю космической эры вписаны имена наших ученых и космонавтов. Ветераны орбитальных полетов Петр Климук и Владимир Коваленок, участник недавних экспедиций на МКС Олег Новицкий - наши земляки.