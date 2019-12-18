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В Минске сегодня пройдет заседание трехсторонней контактной группы
Обмен пленными "всех на всех" станет сегодня главной темой заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Оно пройдет в Минске. Помимо этого, на последней в уходящем году встрече стороны обсудят новые участки разведения сил на линии соприкосновения. Не останется без внимания и вопрос возможности прекращения огня в Донбассе. Ранее в Париже лидеры стран «нормандской четверки» призвали трехстороннюю контактную группу обеспечить обмен пленными по формуле "всех на всех" уже до конца декабря.
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