В Минске сегодня стартовала акция "Стань заметней!"

Продлится она по двадцать четвертое ноября. Дорожные милиционеры будут дежурить вблизи пешеходных переходов, жилых зон, а также учреждений образования. С пешеходами - взрослыми и детьми - проведут профилактические беседы и проверят наличие световозвращающих элементов на одежде. Особое внимание уделят и водителям. Сотрудники ГАИ будут контролировать проезд пешеходных переходов, а также следить за использованием ближнего света фар в темное время суток.



